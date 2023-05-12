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У Києві відкриють зачинені з початку вторгнення вестибюлі на 10 станціях метро
15:59 12.05.2023 |
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити тимчасово зачинені вестибюлі низки станцій столичного метрополітену.
Як повідомляє пресслужба КМВА, зачинені з початку повномасштабного вторгнення вестибюлі орієнтовно з 14 травня відновлять роботу на 10 станціях:
* "Чернігівська";
* "Лівобережна";
* "Нивки";
* "Святошин";
* "Героїв Дніпра";
* "Оболонь";
* "Контрактова площа";
* "Васильківська";
* "Харківська";
* "Позняки".
"Рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
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