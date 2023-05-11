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АНАЛІТИКА

Центри надання адмінпослуг у Києві відновлюють запис у застосунку «Київ Цифровий»

13:20 11.05.2023 |

Україна

 

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) української столиці відновлюють запис у застосунку "Київ Цифровий", повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в четвер.

"Відтепер відвідувачі можуть забронювати зручний для них час і дату відвідування ЦНАП, не виходячи з дому. Щоб записатися до ЦНАП через застосунок "Київ Цифровий", потрібно відкрити розділ "Адміністративні послуги" - "Запис до ЦНАП", обрати послугу та зручний час візиту. Потім користувач отримає цифровий номер в електронній черзі", - ідеться в повідомленні.

За допомогою застосунку можна не лише записатися на прийом до ЦНАП, а й отримати інформацію про доступні послуги.

ЦНАП у Києві надають 459 адміністративних послуг жителям. Серед них - оформлення паспортів, реєстрація місця проживання, реєстрація транспортних засобів та багато іншого.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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