Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ 9 травня став повноправним учасником в Міжнародній комісії з тестування водіїв CIECA.

Комісія об'єднує компетентні органи та організації у сфері безпеки дорожнього руху та проведення теоретичних і практичних іспитів для отримання права керування транспортними засобами, повідомляє пресслужба МВС.

"Відтепер участь у Міжнародній комісії з тестування водіїв полегшить реалізацію низки уже запущених проєктів та підготовку нових нормативних актів, які дозволять наблизити законодавство України до положень законодавства ЄС у цій сфері", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що участь у CIECA дозволить ефективніше запровадити в Україні стандарти ЄС та покращити процеси складання іспитів, сприятиме розширенню можливостей визнання та обміну українських посвідчень водія в інших країнах без складання іспитів завдяки їх уніфікації.

Ця міжнародна асоціація заснована у 1956 році в Гаазі. На сьогодні CIECA об'єднує компетентні органи 38 країн світу, з яких 24 є членами Європейського Союзу.