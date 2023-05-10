Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв

13:03 10.05.2023 |

Україна, Транспорт

 

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ 9 травня став повноправним учасником в Міжнародній комісії з тестування водіїв CIECA.

Комісія об'єднує компетентні органи та організації у сфері безпеки дорожнього руху та проведення теоретичних і практичних іспитів для отримання права керування транспортними засобами, повідомляє пресслужба МВС.

"Відтепер участь у Міжнародній комісії з тестування водіїв полегшить реалізацію низки уже запущених проєктів та підготовку нових нормативних актів, які дозволять наблизити законодавство України до положень законодавства ЄС у цій сфері", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що участь у CIECA дозволить ефективніше запровадити в Україні стандарти ЄС та покращити процеси складання іспитів, сприятиме розширенню можливостей визнання та обміну українських посвідчень водія в інших країнах без складання іспитів завдяки їх уніфікації.

Ця міжнародна асоціація заснована у 1956 році в Гаазі. На сьогодні CIECA об'єднує компетентні органи 38 країн світу, з яких 24 є членами Європейського Союзу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0883
  0,2597
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3200  0,04 0,10 37,8508  0,03 0,07
EUR 40,8080  0,02 0,06 41,6132  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес