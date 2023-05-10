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Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ 9 травня став повноправним учасником в Міжнародній комісії з тестування водіїв CIECA.
Комісія об'єднує компетентні органи та організації у сфері безпеки дорожнього руху та проведення теоретичних і практичних іспитів для отримання права керування транспортними засобами, повідомляє пресслужба МВС.
"Відтепер участь у Міжнародній комісії з тестування водіїв полегшить реалізацію низки уже запущених проєктів та підготовку нових нормативних актів, які дозволять наблизити законодавство України до положень законодавства ЄС у цій сфері", - наголосили у відомстві.
Зазначається, що участь у CIECA дозволить ефективніше запровадити в Україні стандарти ЄС та покращити процеси складання іспитів, сприятиме розширенню можливостей визнання та обміну українських посвідчень водія в інших країнах без складання іспитів завдяки їх уніфікації.
Ця міжнародна асоціація заснована у 1956 році в Гаазі. На сьогодні CIECA об'єднує компетентні органи 38 країн світу, з яких 24 є членами Європейського Союзу.
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