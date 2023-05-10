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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив висаджувати пасажирів за гучну музику в салоні

23:22 09.05.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 9 травня, вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, дозволивши не впускати до автобусів пасажирів, що гучно слухають музику в салоні.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами передбачено, що:

* водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв;

* водію автобуса забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон - лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів);

* водію таксі заборонено відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.

Вказані зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту внесено з метою їх приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", який Верховна Рада ухвалила ще у червні 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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