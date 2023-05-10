Фінансові новини
- |
- 10.05.23
- |
- 02:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін дозволив висаджувати пасажирів за гучну музику в салоні
23:22 09.05.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 9 травня, вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, дозволивши не впускати до автобусів пасажирів, що гучно слухають музику в салоні.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Зокрема, внесеними змінами передбачено, що:
* водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв;
* водію автобуса забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон - лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів);
* водію таксі заборонено відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.
Вказані зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту внесено з метою їх приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", який Верховна Рада ухвалила ще у червні 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін дозволив висаджувати пасажирів за гучну музику в салоні
|Міндовкілля заборонило висаджувати в лісах 13 видів дерев
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|Радянський герб на «Батьківщині-матері» мають намір поміняти на тризуб
|Одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть у Києві можна в районних Центрах надання адміністративних послуг
|В Україні побудували державну багатоканальну телемережу MX-7
Бізнес
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008
|Вчені навчили дрони контролювати стан електромереж у тунелях
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро
|Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»
|У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає