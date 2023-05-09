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АНАЛІТИКА

Міндовкілля заборонило висаджувати в лісах 13 видів дерев

09:30 09.05.2023 |

Україна

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів затвердило перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів.

Ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні, але висаджені раніше дерева зі списку не будуть вирубувати, повідомляє пресслужба Міндовкілля.

До переліку увійшли 13 видів: айлант найвищий, аралія маньчжурська, в'яз низький, гледичія колюча, горіх чорний, дуб червоний, каркас західний, клен ясенелистий, маслинка вузьколиста, павловнія (види та гібриди), робінія звичайна, черемха пізня, ясен пенсільванський.

"Чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. Не маючи природних ворогів на нових територіях, інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів", - пояснили у міністерстві.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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