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МВС змінить процедуру складання іспитів на водійські права
16:37 05.05.2023 |
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про зміни, що стосуватимуться процедури складання теоретичних і практичних іспитів для майбутніх водіїв.
"Зокрема, протягом усього часу складання теоретичного іспиту відбуватиметься відео-, аудіозапис не лише особи та рухів її рук, а й екзаменатора та його дій, а також відеозапис усієї площі екзаменаційного класу та екрана монітора робочого місця, на якому особа складає теоретичний іспит", - сказано в повідомленні.
Також технічно документуватиметься вся процедура складання іспиту з водіння. Фіксуватимуть на аудіо та відео не лише учня та екзаменатора, а й усі їх дії, включно з рухами рук та ніг.
Крім цього, вестиметься відео- та аудіозапис дорожньої обстановки попереду і, якщо дозволяє конструкція, позаду транспортного засобу, на якому приймається практичний іспит.
Для такої комплексної фіксації використовуватиметься надсучасний технічний комплекс, який вже проходить тестування. До кінця року планується обладнати такою технікою майже 150 автомобілів.
Також заплановано збільшення терміну, під час його особа може отримати відеофайл із процедури складання іспиту для оскарження результатів.
Крім цього планують скасувати кількість спроб для складання практичних іспитів. Станом на сьогодні, якщо особа тричі не склала практичний іспит - вона проходить повторну перепідготовку з практичного керування транспортним засобом і знову має три спроби.
Якщо ж відповідну норму закону буде прийнято, учень, який не склав теоретичний іспит з першого разу, зможе складати його повторно через 10 календарних днів. Така сама ситуація буде й із практичним іспитом.
Усі ці та інші зміни направлені на максимальну відкритість процедури отримання посвідчення водія та унеможливлення спекуляцій під час складання та прийому іспитів.
Водночас про скорочення кількості навчальних закладів чи інструкторів мова не йде.
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