РФ зруйнувала 35 нафтобаз в Україні та завдала 3,3 млрд грн збитків довкіллю - Мінприроди

Російські агресори від початку повномасштабного вторгнення зруйнували 35 нафтобаз в Україні, чим завдали 3,3 млрд грн збитків довкіллю, повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

"Зруйновано 35 нафтобаз, матеріальні збитки довкіллю становлять 3 309 971 049 грн", - сказали "Енергореформі" в пресслужбі міністерства.

Там пояснили, що це, зокрема, викиди шкідливих речовин в атмосферу та забруднення ґрунтів.

Як повідомлялося з посиланням на голову Кіровоградської ОДА Андрія Райковича, три ворожі безпілотники типу "Герань 2" вранці в середу атакували нафтобазу в Кіровоградській області.

21 квітня директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що два дрони Shahed, якими РФ атакувала низку областей у ніч проти цього дня, влучили в нафтобази. Він також зазначав, що галузь нафтопродуктозабезпечення залишається під прицілом ворога і, попри відсутність офіційної інформації, влучання і втрати тисяч тонн пального є щомісяця.