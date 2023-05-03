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АНАЛІТИКА

РФ зруйнувала 35 нафтобаз в Україні та завдала 3,3 млрд грн збитків довкіллю - Мінприроди

11:42 03.05.2023 |

Україна

 

Російські агресори від початку повномасштабного вторгнення зруйнували 35 нафтобаз в Україні, чим завдали 3,3 млрд грн збитків довкіллю, повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

"Зруйновано 35 нафтобаз, матеріальні збитки довкіллю становлять 3 309 971 049 грн", - сказали "Енергореформі" в пресслужбі міністерства.

Там пояснили, що це, зокрема, викиди шкідливих речовин в атмосферу та забруднення ґрунтів.

Як повідомлялося з посиланням на голову Кіровоградської ОДА Андрія Райковича, три ворожі безпілотники типу "Герань 2" вранці в середу атакували нафтобазу в Кіровоградській області.

21 квітня директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що два дрони Shahed, якими РФ атакувала низку областей у ніч проти цього дня, влучили в нафтобази. Він також зазначав, що галузь нафтопродуктозабезпечення залишається під прицілом ворога і, попри відсутність офіційної інформації, влучання і втрати тисяч тонн пального є щомісяця.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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