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В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб - Мінреінтеграції
10:41 02.05.2023 |
З вівторка, 2 травня, дані про зниклих безвісти вноситимуть до Єдиного реєстру зниклих безвісти, який розробило Міністерство внутрішніх справ разом з уповноваженим щодо зниклих безвісти та іншими відомствами, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.
До реєстру також буде внесено інформацію про наявність або відсутність рішення суду щодо визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.
"Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб", - наголосив уповноважений щодо зниклих безвісти Олег Котенко.
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