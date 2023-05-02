В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб - Мінреінтеграції

З вівторка, 2 травня, дані про зниклих безвісти вноситимуть до Єдиного реєстру зниклих безвісти, який розробило Міністерство внутрішніх справ разом з уповноваженим щодо зниклих безвісти та іншими відомствами, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

До реєстру також буде внесено інформацію про наявність або відсутність рішення суду щодо визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

"Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб", - наголосив уповноважений щодо зниклих безвісти Олег Котенко.