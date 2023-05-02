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Після закінчення війни українці будуть зобов'язані здати наявну в них зброю, продати або переробити на дозволену - глава МВС
10:38 02.05.2023 |
Після закінчення терміну дії воєнного стану українці будуть зобов'язані здати зброю, яку вони мають на руках, продати або здійснити її перероблення у дозволений вид, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Після завершення воєнного стану зброя буде власністю держави. Тоді буде визначено термін, думаю, декілька місяців, протягом яких кожен громадянин має принести зброю до органів поліції чи до суб'єктів господарювання, здати її або продати тим самим суб'єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін наприклад", - розповів глава МВС в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Говорячи про законопроєкт щодо цивільної зброї, міністр зазначив: "Над законом про обіг цивільної зброї ми ще працюємо, точиться багато дискусій".
"Маємо розуміти, що треба зробити все для того, щоб українці відчували безпеку. Повернення відчуття безпеки після війни нашим громадянам - це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання", - пояснив Клименко.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи все гаразд з обліком зброї, яку було видано українцям на початку війни, міністр сказав: "Так, вся зброя, яка видавалася МВС, облікована повністю".
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