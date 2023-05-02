Глава МВС: До Єдиного реєстру внесуть усю зброю, яка є на руках в українців і надходитиме до нашої країни

До кінця травня 2023 року Єдиний реєстр зброї запрацює в тестовому режимі, до нього буде внесено всю зброю, яка є на руках в українців, і зброю, яка надійде до України, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про створення Єдиного реєстру зброї, міністр розповів, що за декілька тижнів Реєстр запускається в тестовому режимі, а на 23 червня 2023 року анонсовано запуск його роботи.

За словами Клименка, у кожного громадянина буде свій електронний кабінет із повною інформацією про його зброю, терміни перереєстрації, перевірки, позначки купівлі-продажу. "А під час купівлі зброю можна буде вибрати і замовити, не заходячи ані в підрозділи дозвільної системи, ані в магазин. Тобто буде максимально спрощена система придбання та продажу зброї. Також ми мінімізуємо можливі корупційні ризики щодо придбання і реєстрації зброї", - пояснив він.

"Головне, і це наша мета - щоб вся зброя, як є на руках у наших громадян - а це 1 млн 300 одиниць на сьогодні, без трофейної, - була в цьому реєстрі. Так само - вся нова зброя, яка буде заходити в нашу державу", - наголосив міністр.

Клименко звернув увагу на те, що Реєстр не лише буде зручним для громадян, які володіють зброєю, а й допоможе правоохоронній системі контролювати розповсюдження зброї.

Крім того, за словами глави МВС, до єдиної бази буде внесено інформацію про зброю, яка є на складах і продається суб'єктами господарювання. "У найбільших магазинах зброї на складах перебуває приблизно 70 тис. одиниць різного виду зброї", - додав він.

Крім того, міністр повідомив, що наразі розробляється внесення змін до закону про національний спротив, і йдеться про ту зброю, яка вже перебуває на руках у наших громадян.

"Зброя, яка була у нас зареєстрована, першою піде в Єдиний реєстр: так звана трофейна зброя, яка прийшла з фронту, і зброя, яка іншим чином потрапила в руки наших громадян....Ми хочемо, щоб уся ця зброя саме зараз була просто зареєстрована в органах поліції, вона повертатиметься громадянам до закінчення воєнного стану", - пояснив Клименко.

Водночас міністр звернув увагу, що не всю зброю повертатимуть українцям: "Визначений чітко перелік зброї і боєприпасів, які не можуть буду на руках у громадян. Це, наприклад, гранатомети, міномети, ті самі гранати".

"Тобто, ми розуміємо, що зброї достатньо багато на руках, для нас головне - облікувати її", - підсумував глава МВС.