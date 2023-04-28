Фінансові новини
- |
- 28.04.23
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану
17:15 28.04.2023 |
Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.
Зокрема, передбачено: подання органами державної влади, іншими державними органами у строк не більше ніж п'ять робочих днів до Генерального штабу Збройних сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) списків для їх перевірки та погодження; погодження та подання Генеральним штабом Збройних сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) у строк не більше ніж 10 робочих днів списків до Мінекономіки; прийняття Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних у строк не більше ніж п'ять робочих днів; зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж п'ять робочих днів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
|Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента
|ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
|КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану
|Мінекономіки відкрило спецрахунок: збиратимуть на гуманітарне розмінування
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
|У «Дії» може з’явитися віртуальний помічник «Надія», – Федоров
|Стартувала акція «Спіймай баригу – отримай кеш» від Єгора Левченка
|На українських дорогах запрацює ще 39 камер фіксації порушень ПДР
Бізнес
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск