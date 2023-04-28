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Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану

17:15 28.04.2023 |

Україна

 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, передбачено: подання органами державної влади, іншими державними органами у строк не більше ніж п'ять робочих днів до Генерального штабу Збройних сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) списків для їх перевірки та погодження; погодження та подання Генеральним штабом Збройних сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) у строк не більше ніж 10 робочих днів списків до Мінекономіки; прийняття Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних у строк не більше ніж п'ять робочих днів; зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж п'ять робочих днів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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