Фінансові новини
- |
- 28.04.23
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У «Дії» може з’явитися віртуальний помічник «Надія», – Федоров
15:51 28.04.2023 |
Міністерство цифрової трансформації працює над віртуальним помічником із робочою назвою "Надія", який, зокрема, може з'явитися в "Дії".
Про це заявив очільник відомства Михайло Федоров, передає Forbes.
Він повідомив, що його команда спілкується з компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати й зробити зрозумілою мовою "відповідь на будь-яке ваше питання".
"Наприклад, ви говорите: "Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати". І тобі людською мовою максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП і так далі", - зазначив міністр.
За його словами, йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку "Дія", а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів.
"Я поки не можу розповісти всю архітектуру, але, звичайно, ми не будемо використовувати персональні дані. Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології, це буде максимально умовна локалізація", - розповів Федоров.
Раніше очільник Мінцифри повідомляв, що міністерство веде переговори з корпорацією Microsoft щодо інтеграції штучного інтелекту в "Дію".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
|Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента
|ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
|КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану
|Мінекономіки відкрило спецрахунок: збиратимуть на гуманітарне розмінування
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
|У «Дії» може з’явитися віртуальний помічник «Надія», – Федоров
|Стартувала акція «Спіймай баригу – отримай кеш» від Єгора Левченка
|На українських дорогах запрацює ще 39 камер фіксації порушень ПДР
Бізнес
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск