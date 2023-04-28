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АНАЛІТИКА

У «Дії» може з’явитися віртуальний помічник «Надія», – Федоров

15:51 28.04.2023 |

Україна

 

Міністерство цифрової трансформації працює над віртуальним помічником із робочою назвою "Надія", який, зокрема, може з'явитися в "Дії".

Про це заявив очільник відомства Михайло Федоров, передає Forbes.

Він повідомив, що його команда спілкується з компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати й зробити зрозумілою мовою "відповідь на будь-яке ваше питання".

"Наприклад, ви говорите: "Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати". І тобі людською мовою максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП і так далі", - зазначив міністр.

За його словами, йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку "Дія", а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів.

"Я поки не можу розповісти всю архітектуру, але, звичайно, ми не будемо використовувати персональні дані. Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології, це буде максимально умовна локалізація", - розповів Федоров.

Раніше очільник Мінцифри повідомляв, що міністерство веде переговори з корпорацією Microsoft щодо інтеграції штучного інтелекту в "Дію".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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