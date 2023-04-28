Стартувала акція «Спіймай баригу – отримай кеш» від Єгора Левченка

Реальні виплати за торговців наркотиками та чіткий план боротьби з незаконним розповсюдженням - обіцяє бізнесмен Єгор Левченко. Саме він стоїть за гучною акцією "Спіймай баригу - отримай кеш".

Акція стартує - першого травня вся система починає працювати.

Про те, кому платитиме гроші і як планує перемогти наркобізнес в Україні, Левченко розповів в інтерв'ю блогеру Стасу Домбровському.

Ні до політики, ні до влади жодного стосунку не має - заявив в інтерв'ю Єгор Левченко. Наразі він займається бізнесом за кордоном і маємо можливість фінансувати проєкти для України.

"Я не маю стосунку до політики чи влади як такої. Я, до речі, раніше розповідав про свій бізнес, він зосереджений суто в IT сфері. Це мережа компаній у різних країнах. Ми займаємося лідогенерацією - якщо простою мовою, залученням клієнтів для наших клієнтів. Залучаємо трафік на найрізноманітніші сайти, в основному - ставки і казино. Також ми займаємося арбітражем трафіку - для маленьких компаній з лідогенерації ми працюємо "фільтром" - перепродуємо для клієнтів згенерований ними трафік. Ну і так далі" - розповів Левченко у своєму першому розгорнутому інтерв'ю.

Кілька місяців, поки анонс акції "Злови баригу" гримів по всій країні, її ініціатор і головний спонсор залишався в тіні. Сьогодні Єгор Левченко заявляє - фінансувати її готовий стільки, скільки знадобиться. І доти, доки не збільшаться хоча б удвічі показники Департаменту боротьби з наркотиками.

"Не буду кривити душею, роблю це і для країни, і для себе. Мені набридло слухати, що я маю стосунок до сфери наркоторгівлі. Цією акцією я хочу показати, що готовий не просто спростувати цю маячню, а й викорінити цю чуму. І так, я готовий застосовувати такі радикальні та дороговартісні заходи - як акція "спіймай баригу" - розповів Левченко Стасу Домбровському. Бізнесмен запевняє - жодного ліміту коштів, які він готовий вкласти в акцію, немає. І тут же розкрив подробиці того, як працюватиме вся схема.

Акція стартує вже першого травня. Учасники зможуть заробити і грати в так звану "рулетку". Тисячу доларів отримає той, завдяки кому вдасться зловити закладчика або торговця, у якого поліція виявить наркотики "в особливо великих розмірах". Що меншою виявиться вилучена вага, то меншими будуть виплати. Наступна сходинка - п'ятсот доларів і за ще дрібнішу вагу - двісті доларів. Таблицю того, що за законом вважається "великими" та "особливо великими" розмірами Левченко вже розмістив на сайті http://spiymaibarigu.com.ua

Гроші виплачуватимуть у гривнях, за курсом НБУ на момент затримання. Для цього будь-кому достатньо прийти в найближчий відділ поліції і написати заяву на закладчика або торговця, якого він виявив. Організаторам акції після цього потрібно надати копію заяви, відеозапис моменту її написання в поліції, витяг з ЄРДР про порушення кримінального провадження.

Щойно закладника візьмуть, розповідає Левченко, учасник одразу ж отримає гроші від Фонду.

Нажитися за допомогою фейків не вдасться, попередив бізнесмен. Штат юристів буде чітко перевіряти всю інформацію.

Окремі умови для тих, хто готовий здати лабораторію з виробництва наркотиків. Під прицілом організаторів "Спіймай баригу" - великі лабораторії, які виробляють від десяти і більше кілограм заборонених речовин. В інтерв'ю Домбровському меценат обіцяє десять тисяч доларів за лабораторію, яка виготовляє від десяти до тридцяти кілограмів наркотиків. За об'єми від тридцяти і вище кілограм - платитимуть двадцять п'ять тисяч доларів.

Брати участь в акції Єгор Левченко запросив і поліцейських. Неофіційно це зробити вони можуть через знайомих, каже Левченко. Але основної уваги він усе ж таки чекає від керівництва поліції та великих міст. Усі дії учасників та організаторів будуть виключно в рамках закону, заявив меценат. Працювати організатори акції "Злови баригу готові під цілодобовим наглядом правоохоронців.

При цьому, сам Левченко впевнений: його досвід та ідеї можуть насправді не тільки допомогти в боротьбі з поширенням небезпечних препаратів, а й насправді звести торгівлю до мінімуму. "Упевнений, що чиновники і керівництво Нацполіції, ДБН помітять нашу акцію і зрозуміють, що тут немає ніякого ні шахрайства, ні шахрайства. Хотілося б, щоб вони почали з нами співпрацювати. У мене є конкретні ідеї, якщо їх реалізувати в комплекс, з нашою акцією, з роботою поліції, то за досить короткий час можна було б якщо не викорінити повністю, то завдати серйозного удару і по торгівлі, і по виробництву. Це можливо, я знаю, як це зробити".