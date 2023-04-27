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АНАЛІТИКА

На українських дорогах запрацює ще 39 камер фіксації порушень ПДР

12:15 27.04.2023 |

Україна

 

Із 28 квітня на українських автомобільних дорогах запрацюють ще 39 комплексів автофіксації правопорушень.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення РФ", - зазначив він.

Водночас у Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом же розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

"Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП - перевищення дозволеної швидкості руху", - наголосив Білошицький.

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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