На українських дорогах запрацює ще 39 камер фіксації порушень ПДР

Із 28 квітня на українських автомобільних дорогах запрацюють ще 39 комплексів автофіксації правопорушень.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення РФ", - зазначив він.

Водночас у Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом же розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

"Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП - перевищення дозволеної швидкості руху", - наголосив Білошицький.

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.