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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФАО розробить програму допомоги для українських лісів

10:47 26.04.2023 |

Україна

 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) працює над розробкою програми, яка сприятиме залученню коштів для відновлення українського лісівництва.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час робочої зустрічі першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького з представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), повідомляє Міндовкілля в Телеграмі.

Зазначається, що програма корелюватиметься з Державною стратегією управління лісами України до 2035 року. Зокрема, допомога включатиме: відновлення об'єктів, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії рф; допомога в оцінці збитків та втрат внаслідок війни; сприяння розробці плану дій з реалізації державної стратегії розвитку лісового господарства.

Програмою також передбачається: удосконалення електронного обліку деревини та лісовпорядкування; адаптація українського законодавства до законодавства ЄС у галузі лісового господарства; мультифункціональне використання лісів та відображення його у матеріалах лісовпорядкування.

Під час зустрічі також йшлося про допомогу Україні в розмінуванні деокупованої території та відновленні знищених зелених насаджень.

«Ми будемо вдячні ФАО за формування єдиного міжнародного підходу, який можна буде надалі використовувати для відновлення в Україні лісових ресурсів, знищених війною», - резюмував Краснолуцький.

Як повідомлялося, офіційно площа лісів України становить 10,4 млн га, з яких вкритих лісовою рослинністю - 9,6 млн га. Лісистість території країни становить 15,9%. Щоправда, реальна площа лісів значно більша за рахунок самосійних лісів. Таких лісів в Україні щонайменше 60 тис. га.
 

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