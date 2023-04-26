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В Україні встановили перший мостовий WIM-комплекс на дорозі «Київ-Одеса»
17:47 25.04.2023 |
На мосту через Хаджибейський лиман, який розташований на автошляху «Київ-Одеса», встановили систему динамічного зважування транспорту WIM, яка не має аналогів в Україні через своє розташування та технічні характеристики.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Міст через Хаджибейський лиман на трасі «Київ-Одеса» - це «ворота» до одеського регіону. Робота системи зважування у русі у такому місці допомогає не лише контролювати дотримання вагових норм, а й дає можливість аналізувати трафік регіону. Запущений WIM не має аналогів в Україні як через своє розташування, так і через технічні характеристики», - йдеться в повідомленні.
У міністерстві нагадали, що на сьогодні в Україні налічується 53 таких майданчики, з них штрафує - 44. Частина не працює через пошкодження внаслідок бойових дій чи розташування в районах тимчасової окупації. Найближчим часом у роботу запустять ще кілька таких систем.
Як повідомлялось, за весь період функціонування майданчиків зважування зафіксовано понад 16 тисяч перевантажень на 331 млн грн. Залежно від частки перевантаження штраф може коливатися від 8,5 тис. до 51 тис. грн.
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