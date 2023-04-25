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АНАЛІТИКА

Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця червня

16:31 25.04.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 25 квітня,продовжив дію надзвичайної ситуації та карантину, спричиненого пандемією коронавірусу, до 30 червня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 червня 2023 року. Також продовжено карантин на всій території України до 30 червня 2023 року", - написав Мельничук.

Відповідні зміни внесено до розпорядження N338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" від 25 березня 2020 року та постанови N1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 9 грудня 2020 року.

Зауважимо, що постанова N1236 регламентує цілу низку особливостей діяльності органів влади, запроваджених на період карантину і у воєнний час використовуюється урядом, у тому числі для звільнення від податків імпорту окремих товарів, зокрема, генераторів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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