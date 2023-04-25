Ляшко: Ми маємо знайти ефективний механізм співоплати за медпослуги в післявоєнній Україні

Україна має знайти ефективний механізм співоплати за медичні послуги для надання доступу до якісних медпослуг у повоєнній Україні за прогнозованого зниження рівня життя населення, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми розуміємо позицію ВООЗ, вони чітко говорять, що співоплата - це поліпшення якості медичної допомоги для тих, хто може заплатити. Якщо дивитися на післявоєнну економічну ситуацію в Україні, то кількість бідних категорій населення збільшуватиметься в рази, вона вже зараз збільшується, тому що економічно ми просідаємо. Але це не означає, що ми маємо відмовитися від співоплати, ми маємо про неї говорити, але ми маємо знайти раціональний механізм і якимось чином ми маємо його запустити, і на які технології ми маємо його дозволити", - сказав він під час круглого столу на тему приватної медицини в Києві у вівторок.

Ляшко також наголосив на проблемі доступності медичної допомоги та аптек для сільського населення, яку не може забезпечити "ні держава, ні приватний ринок".

"Маємо лише зобов'язання відкрити аптеки в кожному сільському населеному пункті. Скільки ми не моделюємо, скільки не робимо, приватний бізнес туди не йде", - сказав він.

