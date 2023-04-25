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АНАЛІТИКА

Ляшко: Не факт, що найближчим часом ми зможемо підвищити тарифи на медпослуги

15:56 25.04.2023 |

Україна

 

Тарифи на медичні послуги у рамках програми медичних гарантій (ПМГ) навряд чи найближчим часом зростуть до привабливого для всіх учасників ринку медпослуг рівня, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Не факт, що ми зможемо завтра підняти тарифи на такий рівень, що це було цікаво всім. І нам потрібно просто промоделювати, думати та рахувати. Ми звернулися, зокрема, до економістів для того, щоб вони незалежно могли промоделювати, де є місце" приватним інвестиціям у системі охорони здоров'я", - сказав він під час "круглого" столу, присвяченого проблемам приватної медицини у Києві у вівторок.

Він також наголосив, що наразі актуальним є "питання перегляду того, що включає програма медичних гарантій (ПМГ), а що не включає".

"Якщо подивитися закон про фінансові гарантії та підзаконні акти, то ПМГ, здається, включає в себе все. Але якщо ми відкриємо очі, прийдемо до медзакладів, то побачимо, що це неправда. І нам потрібно зрозуміти, що саме ПМГ не включає. Ми розуміємо, що важко врегулювати список того, що включає ПМГ, і перейшли на інший рівень: давайте врегулюємо те, що не включає ПМГ. Тоді у нас буде проактивний перелік так званих платних послуг у державі, на якому можна розвивати наступний етап", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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