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АНАЛІТИКА

У «Дії» запустили послугу скасування шерингу авто

13:21 25.04.2023 |

Україна

 

У застосунку "Дія" розширили функцію шерингу авто - тепер автівкою можна не тільки поділитися, а ще й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Скористатися новою функцією може як власник авто, так і належний користувач.

"Ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій", - зазначили у відомстві.

Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають авторизуватися в "Дії", вибрати "Послуги" - "Шеринг авто", після того натиснути "Скасувати шеринг".

Якщо належний користувач хоче ініціювати скасування, тоді після авторизації в "Дії" необхідно перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, там вибрати "Відмовитися від користування авто" - "Почати" та пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Скасування відбудеться автоматично, і техпаспорт зникне з "Дії" належного користувача.

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ та Головним сервісним центром МВС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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