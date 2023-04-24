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АНАЛІТИКА

NASA та Космічне агентство України підписали договір про співпрацю

07:56 24.04.2023 |

Україна

 

NASA та Космічне агентство України у Вашингтоні, США, підписали договір про подальшу співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у США Оксани Маркарової.

"Черговий позитивний результат у сфері яка нас надихає - Космосі. Сьогодні у Вашингтоні, в штаб-квартирі NASA відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA і Державним космічним агентством України", - йдеться в повідомленні Маркарової.

За її словами, адміністратор НАСА Білл Нельсон та заступник голови ДКА України Володимир Міхєєв разом із заступником міністра економіки Ігорем Фоменком зробили черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України та розширення співробітництва між Україною та США у сферах мирного космосу, зв'язку та навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та інших областях.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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