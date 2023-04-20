Публічного доступу до пляжів в Одесі цьогоріч не буде – ОВА

Курортного сезону в Одесі та області цього року знову не буде.

Про це в ефірі каналу Київ24 заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Укрінформ.

«Те, що влучили в будівлю, яка відноситься до курортної сфери, свідчить про те, що курортного сезону як такого знову цього року не буде. Також я впевнений, що й після нашої перемоги ми ще довго будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря», - заявив Братчук.

Однак речник ОВА зауважив, що місця для відпочинку на узбережжі все ж таки будуть функціювати за умови урахування правил безпеки. Наприклад, басейн у зоні відпочинку повинен бути встановлений на безпечній відстані від моря. Також заклад має дотримуватися правил безпеки при лунанні сигналу повітряної тривоги, інакше, за словами Братчука, його закриють.

«Говорячи про економіку Одещини, мають бути надходження до бюджету. Курортного сезону не буде, але буде сезон відпочинку. Ми будемо враховувати досвід минулого року. Танців на кістках не буде, але ми будемо створювати безпечні місця для відпочинку зі спеціально впровадженими правилами безпеки», - розповів Братчук.

Також речник Одеської ОВА нагадав, що у минулому році було багато трагічних випадків загибелі та травмування людей на узбережжі через вибухи мін.

«Не хочу, щоб руки , ноги та голови одеситів та гостей міста літали над акваторією моря, або над пляжами. Ми мали багато трагічних випадків, тому будуть застосовані всі заходи щоб убезпечити людей», - наголосив Братчук.

Як повідомлялося, минулого року пляжі в Одеській області не відкрили через загрозу наявності мін та ворожих атак. На узбережжі були облаштовані спеціальні зони відпочинку, які були відокремлені від моря сіткою. Вздовж узбережжя чергували правоохоронці та не дозволяли відчайдухам підходити до води.