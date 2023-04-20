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АНАЛІТИКА

В Україні пропонують перевести школи на 12-річну систему освіти з 2024 року

23:46 19.04.2023 |

Україна

 

В Україні пропонують запровадити 12-річну систему освіти вже з 2024 року. Це вирішило б проблему освітніх втрат, яких зазнала держава через війну та пандемію COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака під час презентації результатів дослідження "Освіта під час війни".

"Можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат. Але ми маємо реформу НУШ, і ми задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Тому особисто я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році", - сказав Гурак.

На його думку, таким чином можна збалансувати освітню програму. Зокрема, врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність світла та інтернету), перехідний період на кожному рівні й так підготуватися до 2027 року - до повноцінного запровадження профільної старшої школи.

Гурак додав, що зараз представники влади могли б поговорити з донорами, які готові надати фінансування освітній системі України, щоб підтримати запровадження 12-річної системи.

При цьому він вважає, що варто укласти в Україні суспільний договір про відповідальність кожного учасника освітнього процесу за навчання. Адже й учні, й вчителі мають бути відповідальними за процес навчання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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