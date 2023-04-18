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АНАЛІТИКА

По всій Україні циркулює омікрон-варіант коронавірусу - ЦГЗ

23:39 17.04.2023 |

Україна

 

Варіант коронавірусу омікрон діагностують вже у пацієнтів по всій Україні. Про це повідомив у понеділок, 17 квітня, Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

"Референс-лабораторія діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ (...) цього тижня підтвердила циркуляцію варіанта Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 у всіх областях країни", - констатують у ЦГЗ.

Також у центрі нагадали, що, приміром, минулого тижня омікрон-варіант коронавірусу SARS-CoV-2 було виявлено у пацієнтів по всій країні, крім Кіровоградської області, де його було виявлено у відібраному зразку стічної води.

На тлі поширеності омікрона у ЦГЗ поінформували, що цей варіант коронавірусу клінічно переноситься пацієнтами легше, але він передається швидше. Крім того, у ЦГЗ закликали українців вакцинуватися від коронавірусу.

Понад п'ять мільйонів випадків заражень

Загалом з початку пандемії COVID-19 в Україні виявлено понад п'ять мільйонів випадків захворюваності коронавірусом, з яких летально закінчилися понад 108 тисяч, ще понад 4,88 мільйона випадків заражень завершилися одужанням пацієнтів, підрахували в ЦГЗ.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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