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Вперше з 1974 року. На Кременчуцькій ГЕС відкрили третю стулку для зменшення рівня води
17:01 17.04.2023 |
На Кременчуцькій гідроелектростанції вперше з 1974 року відкрили третю стулку для зменшення рівня води. Про це розповів начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік на брифінгу наприкінці минулого тижня.
"Можу вам повідомити, що сьогодні [в п'ятницю] для зменшення рівня води в верхній частині Кременчуцького водосховища буде відкрита третя створка на ГЕС. Вона не відкривалася з 1974 року. Це означає, що вода з Кременчуцького моря буде переходити вниз, а далі спускатися вниз по річці", - сказав чиновник.
За його словами, весняний паводок в районі Кременчука - найбільший за останні сім років. Вода знаходиться на відмітці 66 м 44 см і може піднятися ще на пів метра.
На сайті Гідрометцентру повідомляється, що у суббасейні Середнього Дніпра в Полтавській і Дніпропетровській областях оголошено стихійне гідрологічне явище ІІІ рівня небезпеки.
Починаючи з 13 квітня, відмічається пропуск водопілля активними скидами води з гідроелектростанцій Дніпровського каскаду та підвищеннями рівнів води на 0,2-0,5 м за добу у їх нижніх б'єфах. Спостерігається затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах.
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