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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Пік весняної повені в Києві орієнтовно очікується 22 квітня - КМДА
16:57 17.04.2023 |
У столиці пік весняної повені очікується до кінця квітня, орієнтовно 22 квітня, повідомляє пресслужба Київської державної міської адміністрації.
"Згідно з даними Укргідрометцентру, пік весняної повені в Києві орієнтовно очікують 22 квітня", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.
Зазначається, що в столиці є підтоплення територій острова парку "Муромець", Гідропарк, Труханового острова, затоки Галерна, Корчуватого, приватних ділянок у районі Осокорків.
Рівень води у 2023 році на 0,5-1 метр перевищує минулорічний.
Головною причиною підтоплень є весняна повінь і регулярні опади, які призвели до збільшення води в річках.
"Крім того, рівень Дніпра у Києві завжди регулювався за рахунок роботи каскаду дніпровських ГЕС. На жаль, на сьогодні Каховська ГЕС не працює в повному технологічному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію", - наголошується в повідомленні.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, станом на 12:00 понеділка, 17 квітня, рівень води в Дніпрі становить 9 359 см (критичний рівень - 9 415 см) за Балтійською системою висот.
"До критичного рівня води лишається ще 50-60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути задіяні у наданні допомоги жителям", - зазначає директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.
Випадки, коли наслідки повені призвели до пошкодження майна або іншої шкоди підприємствам, розглядатимуться в рамках роботи районних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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