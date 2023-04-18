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АНАЛІТИКА

Через весняну повінь підтоплено понад 800 господарств та тисячі гектарів угідь, – ДСНС

16:54 17.04.2023 |

Україна

 

Внаслідок весняної повені залишаються підтопленими 852 дворогосподарств.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), найбільше домогосподарств підтоплено у Чернігівській (474), Черкаській (182), Дніпропетровській (79), Полтавській (107) та Київській області.

При цьому підтоплено 111 будинків (Дніпропетровська - 38, Черкаська - 42, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2).

Крім того, підтоплено 7,2 тис. га сільськогосподарських угідь на Волині, 3,1 тис. га - на Рівненщині, та 0,5 ти. га - у Черкаській області.

У Чернігівській області порушено сполучення з 29 населеними пунктами.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - додали у ДСНС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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