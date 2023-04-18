Фінансові новини
- |
- 18.04.23
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через весняну повінь підтоплено понад 800 господарств та тисячі гектарів угідь, – ДСНС
16:54 17.04.2023 |
Внаслідок весняної повені залишаються підтопленими 852 дворогосподарств.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), найбільше домогосподарств підтоплено у Чернігівській (474), Черкаській (182), Дніпропетровській (79), Полтавській (107) та Київській області.
При цьому підтоплено 111 будинків (Дніпропетровська - 38, Черкаська - 42, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2).
Крім того, підтоплено 7,2 тис. га сільськогосподарських угідь на Волині, 3,1 тис. га - на Рівненщині, та 0,5 ти. га - у Черкаській області.
У Чернігівській області порушено сполучення з 29 населеними пунктами.
За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.
"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - додали у ДСНС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада повернулась до пенсійної реформи: зареєстровано законопроєкт про накопичувальні пенсії
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
|Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|По всій Україні циркулює омікрон-варіант коронавірусу - ЦГЗ
|Україна готова приєднатися до системи електронної товарно-транспортної накладної ЄС
|Вперше з 1974 року. На Кременчуцькій ГЕС відкрили третю стулку для зменшення рівня води
|Пік весняної повені в Києві орієнтовно очікується 22 квітня - КМДА
|Через весняну повінь підтоплено понад 800 господарств та тисячі гектарів угідь, – ДСНС
|Українським спортсменам заборонили брати участь в змаганнях, де будуть атлети з РФ чи Білорусі
Бізнес
|Volkswagen представив позашляхову версію Atlas Peak Edition
|Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км
|Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
|Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій, він розрахований на США та Британію
|NVIDIA GeForce RTX 4070 - аналог GeForce RTX 3080 на $100 дешевше
|Гаубиці M777 зможуть стріляти на 150 км - General Atomics презентувала високоточний маневровий боєприпас LRMP
|OPPO Find X6 Pro - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark