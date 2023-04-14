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Українським спортсменам заборонили брати участь в змаганнях, де будуть атлети з РФ чи Білорусі
10:45 14.04.2023 |
Українським національним збірним командам заборонили брати участь у змаганнях, де будуть присутні спортсмени з Росії чи Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ, опублікований на сайті Міністерства молоді та спорту України.
Згідно з ним, обмеження стосуються усіх представників олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту. Крім заборони на участь, профільним органам доручено відкликати з відряджень офіційних делегацій у разі участі на турнірах, де змагаються російські та білоруські спортсмени.
"У разі виявлення фактів, зазначених у пункті 2 цього наказу (про відкликання з відряджень, - ред.), особам, які відповідають за відрядження відповідних офіційних делегацій, забезпечити повернення учасників цих офіційних делегацій на територію України або до місць, звідки їх було відряджено", - йдеться в документі.
Також спортивним федераціям рекомендують моніторити можливу участь атлетів з Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях та інформувати Мінмолодіспорту у разі виявлення таких фактів.
А керівникам самостійних структурних підрозділів міністерства тепер необхідно моніторити участь представників всеукраїнських спортивних федерацій зі статусом національної, а також атлетів, які вони представляють, у міжнародних спортивних змаганнях за участі спортсменів з Росії та Білорусі.
"У разі виявлення таких фактів подавати у встановленому порядку відповідні документи до Комісії для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу", - йдеться в документі.
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