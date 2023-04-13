Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Раді пропонують нові штрафи для пішоходів

18:23 13.04.2023 |

Україна

 

Верховній раді пропонують встановити штрафи для пішоходів, які пересуваються вулицею у темну пору доби без світлоповертальних елементів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.

Депутат пропонує запровадити відповідальність за пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи.

За порушення пропонують накладати штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 гривень).

Таким чином, законопроєкт покликаний зменшити кількість ДТП.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2639
  0,3218
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3058  0,04 0,11 37,9735  0,03 0,08
EUR 40,4435  0,13 0,32 41,3387  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес