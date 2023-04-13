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Раді пропонують нові штрафи для пішоходів
18:23 13.04.2023 |
Верховній раді пропонують встановити штрафи для пішоходів, які пересуваються вулицею у темну пору доби без світлоповертальних елементів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.
Депутат пропонує запровадити відповідальність за пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи.
За порушення пропонують накладати штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 гривень).
Таким чином, законопроєкт покликаний зменшити кількість ДТП.
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