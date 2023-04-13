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АНАЛІТИКА

Абсурд та ідіотизм. Масі Найєм розніс роботу військово-лікарських комісій

17:56 13.04.2023 |

Україна

 

Після отримання поранення військові в Україні зобов'язані пройти військову-лікарську комісію, результати якої надають потім до військової частини. Комісія повинна встановити ступінь придатності до військової служби. Однак до самої процедури проходження ВЛК є багато запитань.

Український адвокат і військовослужбовець Масі Найєм в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які проблеми є в цій системі та як їх можна розв'язати.

Що не так із військово-лікарською комісією

Масі розповідає, що сама система проходження ВЛК побудована нелогічно та без врахування потреби військових.

"Уявіть собі ідіотизм: військовий лежав у лікарні, його випускають, він повинен сам ходити у ВЛК, щоб потім направити документи у військову частину Це ж абсурд! Це якби ми сліпій людині подарували окуляри", - порівнює адвокат.

Крім того, додає він, не всі ВЛК є інклюзивними. Тобто більшість лікарень, де можна пройти комісію, є або важко доступними, або навіть абсолютно недоступними для, наприклад, військових на інвалідних візках.

"Скажіть, будь ласка, що має бути більш інклюзивним, якщо не військово-лікарська комісія, куди ходять точно всі поранені? Ну, розум взагалі є?" - обурюється Найєм.

Як вирішити проблеми з ВЛК

Правозахисник наголошує, що висновки ВКЛ - це просто документи, від яких у нього особисто не з'явиться око чи в будь-кого іншого кінцівка.

Тому саме держава повинна потурбуватися про комфорт військовослужбовців.

У багатьох комісіях можна спостерігати живі черги, які людям із пораненням часто важко вистояти.

"Якщо стаються черги, це означає, що кількість ВЛК є недостатньою. Відповідно потрібно роздати цивільним лікарням можливість надавати ці послуги", - вважає Масі.

Наступним кроком він називає цифровізацію. Це означатиме, що військовим не треба буде носити документи, адже вони "будуть крутитися в одній або двох базах".

"Стосовно інклюзивності, то зараз, здається, виділено 350 мільйонів, щоб протягом року зробити ВЛК доступними для людей з інвалідністю. До року ці кроки будуть реалізованими", - розповів Найєм.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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