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Повістки вручатимуть незалежно від місця обліку - постанова

18:51 11.04.2023 |

Україна

 

Відтепер військкомати мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів.

Відповідно до постави з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Окрім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:

* на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
* на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є військовозобов'язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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