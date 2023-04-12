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Повістки вручатимуть незалежно від місця обліку - постанова
18:51 11.04.2023 |
Відтепер військкомати мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів.
Відповідно до постави з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.
Окрім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:
* на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
* на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).
Винятком є військовозобов'язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
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