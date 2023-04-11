Дніпро, Львів та Мукачево очолили рейтинг прозорості українських міст

Три українських міста - Дніпро, Львів та Мукачево - набули статусу "прозорі" за підсумками дослідження роботи міських рад під час повномасштабної війни. Дослідження Transparent cities (Прозорі міста) опубліковано на сайті Transparency International Ukraine.

Статус "частково прозорі" отримали 10 українських міст: Вінниця, Володимир, Житомир, Кам'янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Чернівці. Загалом оцінювалося 70 міст в Україні.

Автори дослідження зазначають, що з початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи ризиками безпеки, міста призупиняли роботу офіційних порталів або обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок.

У середньому, міста виконували індикатори дослідження на 37,5%, а вимоги українського законодавства - на 47,8%. Тобто українські міста не виконали понад половину обов'язкових законодавчих вимог.

"Військова агресія Росії проти України стала справжнім викликом та перевіркою на стійкість для всіх українських міст. Високий рівень прозорості та підзвітності місцевої влади вкрай необхідний для ефективного залучення інвестицій та відновлення України", - прокоментувала керівниця програми Transparent cities Олена Огороднік.

У дослідженні представлено перелік найкращих практик, які втілювали українські міста під час війни. А саме: публікація інформації про укриття та інформації для ВПО, електронне подання заяв на житло, електронні звернення мешканців через спеціальні міські сервіси, підтримка бізнесів після релокації, звіти про розподілену гуманітарну допомогу тощо.

Transparency International Ukraine розпочала програму "Transparent cities/Прозорі міста" у 2017 році. Програма щороку формує рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. За п'ять років середній показник прозорості міст збільшився на 62,2%. У рамках програми також формується Рейтинг підзвітності 50 українських міст, що показує фактичний стан підзвітності органів місцевої влади. Середній показник підзвітності міст за підсумками 2021 року становить 16,5 бала.