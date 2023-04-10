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Українці можуть отримати картку платника податків за кордоном
09:37 10.04.2023 |
Чимало українців за кордоном стикається з проблемою відновлення документів. Проте нині громадяни України, що перебувають за кордоном також можуть отримати картку платника.
РБК-Україна наводить роз'яснення від Мінреінтеграції про те, як можна отримати картку платника податків знаходячись за кордоном.
Мінреінтеграції детально розповіло, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.
Першим кроком стане підготування всіх необхідних документів, а саме:
* заповнена заява за формою № 5ДР (дивіться за посиланням),
* Копію паспорта з чітким зображенням документа.
Де можна отримати картку платника податків:
* особисто у закордонній дипломатичній установі України;
* за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
* через представника в українській податковій.
Важливо. В Мінреінтеграції звертають увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:
* довіреність,
* документ, що посвідчує особу представника,
* копію документа, що посвідчує особу довірителя.
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