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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив Стратегію держполітики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року

16:16 07.04.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, а також відповідний операційний план на 2023-2025 роки.

"Прийняття нової Стратегії - це реагування держави на виклики масового переміщення населення, спричинені повномасштабною агресією РФ. Нею передбачена державна підтримка ВПО на всіх етапах - від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Держава, зокрема, фокусуватиметься на п'яти стратегічних цілях: реагування країни на виклики внутрішнього переміщення; безпечна евакуація громадян із небезпечних районів та задоволення їхніх гуманітарних потреб; адаптація переселенців на новому місці проживання; інтеграція та розвиток переселенців у приймаючих територіальних громадах; підтримка безпечного повернення до залишеного місця проживання та реінтеграція.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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