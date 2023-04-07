Фінансові новини
- |
- 07.04.23
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін схвалив Стратегію держполітики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року
16:16 07.04.2023 |
Кабінет міністрів України схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, а також відповідний операційний план на 2023-2025 роки.
"Прийняття нової Стратегії - це реагування держави на виклики масового переміщення населення, спричинені повномасштабною агресією РФ. Нею передбачена державна підтримка ВПО на всіх етапах - від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Держава, зокрема, фокусуватиметься на п'яти стратегічних цілях: реагування країни на виклики внутрішнього переміщення; безпечна евакуація громадян із небезпечних районів та задоволення їхніх гуманітарних потреб; адаптація переселенців на новому місці проживання; інтеграція та розвиток переселенців у приймаючих територіальних громадах; підтримка безпечного повернення до залишеного місця проживання та реінтеграція.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін схвалив Стратегію держполітики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року
|В Україні зареєстрували 4,8 мільйона внутрішніх переселенців
|Петиція із закликом розірвати всі договори Києва з УПЦ (МП) набрала потрібну кількість голосів
|Федоров оцінив у ₴4 мільярди економічний ефект від запровадження е-лікарняних
|Розмінування України коштуватиме майже $38 мільярдів, – ПРООН
|Україні треба $37 мільярдів для гуманітарного розмінування земель, - Шмигаль
Бізнес
|Де працює штучний інтелект? Лише у США для технології виділили майже 800 тисяч вакансій
|Renault представила новий позашляховик Espace
|Microsfot додала в Teams функцію зеленого екрана
|ЄС хоче створити «кіберщит» проти атак на інформаційний простір за 1 млрд євро
|У Китаї відбувся перший запуск приватної ракети Tianlong-2 на рідкому паливі, яка дасть змогу створити конкурента для Falcon 9
|Hyundai представив радикально оновлену Sonata
|realme GT Neo 5 SE: OLED-дисплей на 144, чип Snapdragon 7+ Gen 2 та батарея на 5500 мАг із зарядкою на 100 Вт за $305