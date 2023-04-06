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В Україні зареєстрували 4,8 мільйона внутрішніх переселенців
19:49 06.04.2023 |
В Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб, з них 1,1 млн вже вдруге отримали статус переселенця.
Як передає Укрінформ, про це під час дискусії «Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави» повідомила перший заступник міністра соціально політики України Дарина Марчак.
«Ми бачимо дуже масштабну внутрішню міграцію. У нас зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб, при тому що стають на облік не всі переселенці, і це є окремою проблемою. Водночас з цих 4,8 млн шалена кількість - 1,1 млн осіб переселяються вже вдруге. Тобто з 2014 року вони спочатку виїхали з території ОРДЛО, а після 24 лютого вони знову були вимушені переміститися», - повідомила Марчак.
Така кількість мігрантів суттєво тисне на систему соціального захисту в усіх приймаючих громадах, оскільки крім житла люди потребують місць у дитячих садочках, школах, обслуговування в закладах охорони здоров'я.
«Але найбільшою проблемою є те, що ми не можемо спрогнозувати кількість необхідної інфраструктури у довгостроковій перспективі, який обсяг спроможності нам буде потрібен. Адже ми не знаємо, скільки цих громадян планує повернутися додому, а скільки вже назавжди залишаться там, де вони перебувають зараз», - підкреслила заступник міністра.
Як повідомлялося, для оперативного вирішення проблемних питань внутрішньо переміщених осіб буде створено координаційний штаб за участю урядовців та парламентаріїв.
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