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АНАЛІТИКА

Розмінування України коштуватиме майже $38 мільярдів, – ПРООН

09:50 05.04.2023 |

Україна

 

За оцінками Програми розвитку ООН (ПРООН), роботи з розмінування території України коштуватимуть $37,6 млрд.

"Ця робота (з протимінної діяльності, - ред.) коштуватиме Україні, за оцінками, $37,6 млрд. Тому хочу висловити велику подяку і відзначити зусилля наших партнерів, які сприяють у проведенні цієї роботи, зокрема таких країн, як Японія, Данія, Хорватія, Велика Британія, Франція та багато інших", - заявив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє під час виставки "Війна очима піротехніків ДСНС", передає Вечірній Київ.

Зі свого боку заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло запевнив, що протимінна діяльність є пріоритетом для Європейського Союзу.

Він нагадав, що під час останнього візиту в Україну високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив про додаткову підтримку протимінної діяльності, довівши загальну суму до 43 млн євро.

Перший секретар посольства Японії в Україні Назому Ямашіта зауважив, що Токіо продовжуватиме підтримувати фінансово і матеріально зусилля з розмінування і протимінної діяльності ПРООН в Україні.

"Внесок Японії - це $10 млн у програму розмінування України, а також ми надали фінансову підтримку безпосередньо ДСНС України і далі допомагатимемо, надаючи необхідне обладнання для розмінування і проведення робіт зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, поки останній залишок війни не буде видалено", - підкреслив дипломат.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні, за даними державних органів, близько 30% території України, а саме 174 тис.кв. км, є потенційно небезпечними через замінування.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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