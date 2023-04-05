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АНАЛІТИКА

Україні треба $37 мільярдів для гуманітарного розмінування земель, - Шмигаль

09:16 05.04.2023 |

Україна

 

Для проведення гуманітарного розмінування Україна потребує 37,4 млрд доларів, з яких понад 397 млн доларів - лише цьогоріч.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з посиланням на оцінку Світового банку.

Повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування, зазначив Шмигаль, коштуватиме державі 37,4 млрд дол. При цьому потреби на поточний рік сягають понад 397 млн дол.

Прем'єр закликав партнерів до співпраці, зокрема, у форматі патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Він наголосив, що гуманітарне розмінування дозволяє повернути життя на деокуповані території та дозволить реалізовувати інші проєкти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури.

Наразі, за словами прем'єра, ЄС, США, Канада та Японія є лідерами в підтримці гуманітарного розмінування. На сьогодні залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про ще 73 млн доларів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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