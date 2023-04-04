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АНАЛІТИКА

У Києві тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування на муніципальних майданчиках

11:54 04.04.2023 |

Україна

 

Оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів.

Про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що зміни будуть відображені у додатку "Київ Цифровий", а про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.

При цьому інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

"Утім місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

Також нагадуємо, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію", - додали в КМДА.
За матеріалами: Економічна правда
 

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