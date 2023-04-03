За два дні в Україні виписали більше 4000 електронних рецептів, – МОЗ

За два дні медики виписали в Україні понад 4 тис. електронних рецептів на рецептурні препарати.

Як повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, Україна готується до вступу в ЄС, і є низка директив, які Київ має виконати, в тому числі, в питанні контролю обігу рецептурних препаратів, передає Радіо Свобода.

"За останні два дні в нас вже є виписано більше 4 тис. рецептів на всі рецептурні препарати. Але також нагадую, що програма електронних рецептів діє вже давно, бо в нас є програма "Доступні ліки", яка дозволяє відшкодовувати ті чи інші препарати", - сказала Карчевич.

За її словами, МОЗ планує включити до відшкодування також програми знеболення, які будуть відшкодуватися державою повністю або частково.

"Наприклад, із початку року до програми додали препарати по імуносупресії, які необхідні при трансплантації. Таким чином цей перелік буде розширюватись для того, щоб відшкодувати ті чи інші препарати, які найбільш поширені, яких найбільш потребують українці", - сказала заступниця міністра.

Напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко роз'яснив, що контроль за видачею ліків не посилюють - ті ліки, які були безрецептурними, і надалі відпускатимуть в аптеці без рецепта. А на антибіотики, скажімо, електронний рецепт запрацював ще в квітні 2022 року.

31 березня у мережі користувачі почали писати про "ажіотаж" через придбання окремих видів ліків у аптеці.

Після того, згідно с постановою, уточнили, що аптеки можуть продавати рецептурні препарати без рецепта до завершення воєнного стану, а з 1 квітня вони прийматимуть як паперові, так і електронні рецепти, які лікар може виписати дистанційно.