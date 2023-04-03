«Це неможливо»: Федоров прокоментував можливість вручення повісток у месенджерах

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо "умовно цього року".

Про це він повідомив в інтервʼю LIGA.net.

Наприкінці березня член оборонного комітету ВР Федір Веніславський казав, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки через Viber чи Telegram. За його словами, технічні інструменти дозволять встановити, що особа прочитала повідомлення й ознайомилася з повісткою.

Водночас Федоров вважає, що Веніславський "або некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту".

"Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону", - зазначив міністр. В Україні відсутня верифікація номера телефону та особи.

"Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", - підсумував Федоров.