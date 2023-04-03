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«Це неможливо»: Федоров прокоментував можливість вручення повісток у месенджерах
10:53 03.04.2023 |
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо "умовно цього року".
Про це він повідомив в інтервʼю LIGA.net.
Наприкінці березня член оборонного комітету ВР Федір Веніславський казав, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки через Viber чи Telegram. За його словами, технічні інструменти дозволять встановити, що особа прочитала повідомлення й ознайомилася з повісткою.
Водночас Федоров вважає, що Веніславський "або некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту".
"Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону", - зазначив міністр. В Україні відсутня верифікація номера телефону та особи.
"Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", - підсумував Федоров.
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