В Україні планують створити реєстр ухилянтів

В Україні працюють над створенням реєстру ухилянтів від мобілізації. Документ ще не зареєстрований в Раді, оскільки над ним ведеться робота.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський.

"Така робота ведеться. Особисто мною підготовлений відповідний законопроєкт. Він ще не зареєстрований, а лише написаний. Я думаю, що ми його ще будемо доопрацьовувати. Зараз ідуть консультації", - сказав він виданню.

В чому суть реєстру для ухилянтів

За його словами, цей законопроект передбачає внесення змін до закону про реєстр військовозобов'язаних, де окремо планується утворити підреєстр або субрєєстр. Щодо цього наразі ще ведуться дискусії.

"Цей реєстр стосуватиметься осіб, які були належним чином поінформовані про те, що їм належить прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але цього не зробили", - каже Веніславський.

Як це працюватиме

Як на прикладі пояснив виданню член комітету ВР, особу, яка була двічі проінформована про необхідність з'явитися до ТЦК, але цього не зробила, то її мають знати в суспільстві.

"Тобто фактично ця особа не виконала свій конституційний обов'язок, тож про цю людину мають знати в суспільстві", - вважає Веніславський.

Він зазначив, що зараз тривають консультації про те, щоб цей законопроект не порушував закону про захист персональних даних.

"Як тільки ми ці всі питання урегулюємо і отримаємо відповідні висновки, то я думаю, що можна буде його реєструвати. Тобто він майже готовий. Тож як тільки отримаю від всіх, скажімо, експетрів, а також органів влади, те, що цей законопроект не буде порушувати безпеку персональних даних, то ми зможемо його зареєструвати", - розповів Веніславський.

Член комітету ВР пояснив, ця відкритість даних про ухилянтів полягає в тому, щоб всі могли бачити, що, наприклад, хтось зі знайомих, друзів, рідних ухиляється від призову за мобілізацією - свого конституційного обов'язку.