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АНАЛІТИКА

В Україні з квітня можна буде купити за е-рецептом 60% ліків

15:52 30.03.2023 |

Україна

 

В Україні з 1 квітня ліки в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я.

"З квітня рецептурні препарати в аптеці можна отримати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом. Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решта ліків, які не вимагають обов'язкового призначення лікарем, ви зможете по - як і раніше придбати в аптеці без спеціального рецепту", - йдеться у повідомленні.

Ліки за рецептом

Тільки за рецептом в Україні відпускаються такі види ліків, як:

* антибіотики;
* протисудомні засоби;
* гормональні препарати (у тому числі протизаплідні);
* препарати на лікування артеріального тиску, серцевих захворювань;
* деякі антигельмінтні препарати;
* деякі антигістамінні засоби;
* препарати для розрідження крові;
* антидепресанти, нейролептики та релаксанти;
* стероїдні лікарські засоби;
* деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Як дізнатися чи потрібен рецепт

Для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу. Знайти інструкцію потрібного препарату можна, скориставшись сервісами онлайн-аптек або сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.

Для цього необхідно:

1. У пошуковому рядку ввести назву ліки або назву діючої речовини.
2. Відкрити реєстраційне посвідчення відповідних ліків (крайня ліва колонка в таблиці).
3. У профілі ліків знайти рядок "Умови відпустки".
4. Якщо в інструкції зазначено "За рецептом", для відпустки аптеці потрібен рецепт від лікаря.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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