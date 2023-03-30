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АНАЛІТИКА

З 31 березня українці зможуть оформлювати паспорти у Берліні

08:27 30.03.2023 |

Україна

 

У Берліні в п'ятницю у тестовому режимі запрацює центр з оформлення документів, де українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити паспортні документи.

Про це йдеться в повідомленні центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс", пише "Європейська правда".

Центр запрацює 31 березня за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

Як зазначено у повідомленні, режим роботи центру буде тестовим. У цей період відвідувачів обслуговуватимуть з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за "живою" чергою.

Про повноцінний запуск роботи центру обіцяють повідомити на офіційних ресурсах державного підприємства "Документ".

Сьогодні оформити паспортні документи чи обміняти водійське посвідчення українці можуть у цетрах обслуговування у Туреччині (Стамбул), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава) та Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав).

За даними Євростату, минулого року країни ЄС надали тимчасовий захист понад 4,3 мільйонам людей з України, які тікали від російської агресії.
 

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