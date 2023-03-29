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Індивідуальні номерні знаки на авто можна знову замовити через е-кабінет водія
10:14 29.03.2023 |
Від 23 березня українці знову мають змогу замовити індивідуальні номерні знаки онлайн через електронний кабінет водія. Про це поінформувала пресслужба Головного сервісного центру МВС.
Окремо зазначається, що у сервісних центрах МВС видають як стандартні продовгуваті номерні знаки державної реєстрації, яких більшість на дорогах України, так і для авто з неформатним місцем закріплення - так звані "американські": вони мають форму прямокутника більш подібного до квадрату, ніж стандартні номерні знаки.
Орієнтовна вартість таких номерних знаків становить 300 грн - спецпродукції для авто; 150 грн - спецпродукції для мототранспорту. Ці номерні знаки завжди є у сервісних центрах МВС. Наявність цих вільних номерних знаків у певній області можна перевірити онлайн.
"Серед таких номерних знаків державної реєстрації є також платні, які містять визначену комбінацію цифр", - заявили у ГСЦ МВС.
Наявність цих вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС і їхню вартість можна перевірити онлайн.
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