Індивідуальні номерні знаки на авто можна знову замовити через е-кабінет водія

Від 23 березня українці знову мають змогу замовити індивідуальні номерні знаки онлайн через електронний кабінет водія. Про це поінформувала пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Окремо зазначається, що у сервісних центрах МВС видають як стандартні продовгуваті номерні знаки державної реєстрації, яких більшість на дорогах України, так і для авто з неформатним місцем закріплення - так звані "американські": вони мають форму прямокутника більш подібного до квадрату, ніж стандартні номерні знаки.

Орієнтовна вартість таких номерних знаків становить 300 грн - спецпродукції для авто; 150 грн - спецпродукції для мототранспорту. Ці номерні знаки завжди є у сервісних центрах МВС. Наявність цих вільних номерних знаків у певній області можна перевірити онлайн.

"Серед таких номерних знаків державної реєстрації є також платні, які містять визначену комбінацію цифр", - заявили у ГСЦ МВС.

Наявність цих вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС і їхню вартість можна перевірити онлайн.