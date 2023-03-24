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АНАЛІТИКА

Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів

23:35 23.03.2023 |

Україна

 

У Києві перейменовано ще 16 вулиць, провулків, проспектів і бульварів, назви яких пов'язані з Росією і радянським минулим, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Процес дерусифікації в Києві триває. Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим", - написав Кличко в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомив Кличко, зокрема, нові назви отримали:

* вул. Льва Толстого - вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;
* площа Льва Толстого - площа Українських героїв;
* бульвар Перова - проспект Воскресенський;
* проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута;
* проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка;
* вул. Марини Цвєтаєвої - вул. Олександри Екстер;
* вул. Суздальська - вул. Олекси Гірника.

За даними київського міського голови, загалом у столиці вже перейменували 288 міських об'єктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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