Фінансові новини
- |
- 23.03.23
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У «Дії» запустили бета-тест скасування шерингу авто
10:55 23.03.2023 |
Міністерство цифрової трансформації доопрацювало послугу шерингу автомобіля в "Дії" й запускає бета-тестування послуги скасування належного користувача.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Раніше ви ділилися своїм техпаспортом з іншою людиною, тепер зможете скасувати шеринг - якщо більше не актуально або хочете поділитися авто з іншою людиною", - пояснив він.
У бета-тестуванні мають брати участь одразу двоє людей: власник авто та водій, якому шерять авто. Обом потрібно мати "Дія.Підпис" та вже пошерений автомобіль. Після тестування треба буде написати свій відгук.
Шеринг авто - можливість дати право керувати авто іншій людині з будь-якого куточка світу. Під час війни це особливо актуальна потреба.
За словами Федорова, за пів року понад 103 тисячі людей поділилися своїми автомобілями.
"Більше не треба думати, як передати фізичний техпаспорт родичам або близьким. До того ж, тепер зручно буде скасувати спільне користування автівкою", - додав міністр.
Зареєструватися на бета-тест можна у чаботі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку
|НБУ з 1 квітня зніме заборону на виведення нерезидентами коштів від сплати відсотків за ОВДП
|Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку
|ЄСПЛ призначив дату слухань у справі щодо Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У «Дії» запустили бета-тест скасування шерингу авто
|Канада розширює програму підтримки українців, які рятуються від війни
|Кияни зможуть придбати QR-квиток на міську електричку за допомогою «Київ Цифровий»
|Влада Києва продовжить роботу метро і наземного громадського транспорту з наступного тижня
|Україна розпочала проєкт оснащення лікарень сонячними панелями
|Рада запровадила іспити з основ Конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України
Бізнес
|Російські спецслужби розповсюджують заражене ПЗ через торренти – Держспецзв'язку
|Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2: новий процесор для середньобюджетних смартфонів
|США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok
|Бізнесмена з КНР затримали в США за підозрою у криптошахрайстві на сотні мільйонів доларів
|SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon
|Продано один із найдорожчих скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Його вартість склала 160 тисяч доларів