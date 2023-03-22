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Влада Києва продовжить роботу метро і наземного громадського транспорту з наступного тижня
16:14 22.03.2023 |
Із 26 березня громадський транспорт у столиці працюватиме на одну годину довше.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба міської адміністрації.
"Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п'ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені і в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину", - зазначив Поворозник.
За його словами, із 26 березня:
* наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;
* метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;
* фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.
Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів, можна знайти на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен".
Як повідомлялося, раніше влада Києва ухвалила рішення скоротити комендантську годину в столиці із 26 березня. Вона триватиме із 00:00 до 05:00.
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