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АНАЛІТИКА

Україна розпочала проєкт оснащення лікарень сонячними панелями

11:57 22.03.2023 |

Україна

 

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством енергетики розпочинає проєкт зі встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров'я України.

Згідно з повідомленням МОЗ, проєкт "Промінь надії" реалізовуватиметься за кошти міжнародних партнерів і дасть змогу українським лікарням залишатися стійкішими в умовах енергетичного тероризму росіян.

Наразі міністерства спільно визначають перелік об'єктів, на яких буде встановлено сонячні панелі. Пріоритет надаватимуть тим регіонам, які були найбільш вразливими до відключень електроенергії або постраждали від бойових дій.

Пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей уже реалізовано в амбулаторії в селі Горенка (Бучанський район Київської області). Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.

"Цього року медична система пройшла через важку зиму, у деяких областях ворог неодноразово намагався занурити наші лікарні в холод і темряву, ставлячи під загрозу життя пацієнтів, адже воно дуже часто напряму залежить від енергоживлення в лікарнях. Наявність таких сонячних панелей - ще один крок до того, щоб зробити наші лікарні енергетично незалежними та забезпечити безперебійне надання медичних послуг", - зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, під час встановлення сонячних панелей також суттєво модернізуватимуть медичні заклади.

"Кожна така сонячна електростанція дасть змогу лікарням заощаджувати до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дають змогу забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на чотири години", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, Україна за підтримки Євросоюзу до літа 2023 року отримає 5,7 тис. сонячних фотоелектричних систем виробництва італійської компанії Enel потужністю 350 Вт для громадського сектору.

Сонячні панелі надійдуть в Україну за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС та Енергетичного співтовариства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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