Для українських саперів виготовили експериментальний щит і «чоботи павука»

Харківське підприємство «Український ресорний центр» виготовило експериментальний захисний щит і «чоботи павука», які мають убезпечити саперів від травматичної ампутації кінцівок.

Про це йдеться в публікації Укрінформу, кореспонденти якого першими побачили нову для країни продукцію.

Захисний щит для саперів, за яким можна сховатися і врятуватися від осколків, виготовили на прохання харківського управління ДСНС. Після використання щит можна розібрати та скласти для перевезення.

«Це на запит саперів зроблено, експериментально. Бо це їхній біль. Вже використовується. Є спонсори, які готові оплатити виготовлення цих щитів», - зазначив директор підприємства Ігор Єфименко.

Крім того, створено захисні «чоботи», їх скопійовано з канадських Spider Boot. Таких кілька пар минулого року волонтери передали ДСНС, і це були фактично останні на ринку, бо мало хто взагалі виробляє подібні речі.

«Їхня задача - згладити вибухову хвилю, розсіяти її в боки, і таким чином вберегти стопу, пальці від травматичної ампутації. Звісно, що все одно йдеться про міну, уникнути наслідків повністю неможливо, і перелам ноги, можливо, й буде, але йдеться саме про те, щоб зберегти кінцівку», - пояснив Єфименко.

«Черевики» виготовлені з пластика, бронеплити, ніжки надруковані на 3D-принтері.

Копію з канадських Spider Boot розробляли три тижні, після того, як харківське управління ДСНС надало оригінальний зразок. Наразі пара українських саперних «черевиків» коштує близько 15 тисяч гривень. Процес виготовлення поки що доволі трудомісткий, зазначив Єфименко. Закупити «черевики» допомагатимуть небайдужі українці.

«Перше замовлення на 10 пар. Є запит від служб, я кидаю запит волонтерам, друзям-айтішникам: підприємство потягне три штуки, ще на сім треба збирати кошти», - розповів директор.

У перспективі йдеться про виготовлення 65 пар.

Харківське підприємство наразі «розкидало» виробничі потужності - по Харківщині та інших областях. Крім продукції для саперів, підприємство налагодило виробництво захисної амуніції для військових - бронежилетів четвертого та п'ятого класів.