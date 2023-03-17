У Києві планують скоротити комендантську годину, – КМВА

Із 26 березня у Києві можуть скоротити комендантську годину. Вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Нещодавно КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Згідно якому частина блокпостів залишаться, частина перейде в "сплячий" режим, а решта буде повністю демонтована. Це рішення вже впроваджується", - зазначив він.

За його словами, після вирішення цього питання наразі триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві.

"Згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - повідомив Попко.

Зазначається, що зменшення комендантської години узгоджується для покращення логістичного забезпечення в столиці, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому.

Крім того, новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту.

Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи.

Водночас Попко підкреслив, що війна не закінчилася, загрози для столиці все ще існують. "І якщо виникнуть підстави - безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена", - попередив очільник КМВА.

Нагадаємо, наразі комендантська година у Києві триває з 23:00 до 05:00.