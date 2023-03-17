Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві планують скоротити комендантську годину, – КМВА

12:28 17.03.2023 |

Україна

 

Із 26 березня у Києві можуть скоротити комендантську годину. Вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Нещодавно КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Згідно якому частина блокпостів залишаться, частина перейде в "сплячий" режим, а решта буде повністю демонтована. Це рішення вже впроваджується", - зазначив він.

За його словами, після вирішення цього питання наразі триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві.

"Згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - повідомив Попко.

Зазначається, що зменшення комендантської години узгоджується для покращення логістичного забезпечення в столиці, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому.

Крім того, новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту.

Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи.

Водночас Попко підкреслив, що війна не закінчилася, загрози для столиці все ще існують. "І якщо виникнуть підстави - безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена", - попередив очільник КМВА.

Нагадаємо, наразі комендантська година у Києві триває з 23:00 до 05:00.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7170
  0,0987
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1758  0,03 0,07 38,8890  0,03 0,07
EUR 40,1526  0,11 0,27 41,1219  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес